ملادينوف يبلغ غوتيريس اعتذاره عن تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الدبلوماسي البلغاري، نيكولاي ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتذاره عن تولي منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا، بحسب «رويترز».

ونقلت «رويترز» مساء اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك قوله «إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل لأسباب شخصية وعائلية».

وكتب ملادينوف أمس الاثنين عبر موقعه على الإنترنت أنه سيغادر مهمته في الشرق الأوسط لتولي منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بعد أن وافق مجلس الأم الدولي على تعيينه في هذا المنصب عقب إعادة هيكلة قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سبتمبر الماضي.

وكان من المقرر أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، قرار تعيين ملادينوف في منصب الجديد على ما أفاد دبلوماسيون.

وعمل ملادينوف في منصب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية. وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على اقتراح جوتيريش بتعيين ملادينوف وسيطا لليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للشرق الأوسط.

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