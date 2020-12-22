حملة مرورية في مدينة البيضاء لضبط المركبات الآلية المخالفة

أخبار ليبيا24

أقامت مديرية أمن البيضاء التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، حملة مرورية في مدينة البيضاء لضبط المخالفين من سائقي المركبات الآلية.

وتستهدف الحملة التي انطلقت في الشوارع العامة ضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم وغير مكتملة الإجراءات.

وتم خلال الحملة ضبط أطفال يقودون المركبات الآلية دون السن القانونية، إضافة إلى حجز عشرات السيارات بدون لوحات معدنية، ودون مسندات رسمية.

وأثنت المديرية على تجاوب بعض المواطنين مع أجهزة الأمن، مشيرة إلى أن قسم المرور جاهز لإتمام الإجراءات للمواطنين وبدون أي تأخير أو عرقلة.

وأشار القسم إلى أن قيادة الأطفال دون السن القانونية للمركبات الآلية على الطرقات وفي الشوارع آمر بات يزعج الجميع.

وأكد القسم أن الإجراءات القانونية سوف تطال أهل الطفل كونهم هم المسؤولين عنه وهم من حرضوه على استخدام الأداة التي تعد أداة “قتل”.