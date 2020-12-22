انتهاك جديد لاتفاق جنيف.. البرلمان التركي يوافق على تمديد بقاء قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، وهو مايعد مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات التدريب في البلاد .

وقال البرلمان التركي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه تمت المصادقة على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا .

وجاء ذلك ردا على مذكرة رئاسية في يوم 12 من الشهر الجاري تطلب تمديد صلاحية الحكومة في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية.

يذكر أن البرلمان التركي وافق على طلب أردوغان، بالسماح إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة .

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخالف فيها أنقرة القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا، وتواصل إرسال الأسلحة إلى الغرب الليبي والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش .

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