كان ضمن صفوف داعش في بنغازي..جنائي سرت يضبط أحد العناصر الإرهابية

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فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي سرت يتمكن من ضبط أحد العناصر الإرهابية التي كانت تقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في بنغازي.

حيث تم القبض على الإرهابي في مدينة سرت قادمًا من مدينة سبها، وقال الإرهابي خلال التحقيقات الأولية معه إن سبب قدومه إلى مدينة سرت للبحث عن عمل.

وبعد قيام الإرهابي ببعض التحركات المشبوهة وهو في مدينة سرت، تم ضبطه والتحقيق معه، وتفتيش هاتفه تفتيشا روتينيا حيث تبين وجود بعض الفيديوهات تبين انتسابه لتنظيم داعش الإرهابي.

واعترف الإرهابي بتجنيده منذ أن كان عمره 14 عاما في العام 2014، حيث نقل من سبها إلى الشويرف، ومنها إلى النوفلية، إلى أن بلغ به المطاف هو وخمسون إرهابيا في مدينة بنغازي لمقاتلة الجيش حتى أصيب إصابة بالغة خلال مشاركته في عملية ضد القوات المسلحة بسيارة مفخخة.