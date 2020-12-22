السيسي يؤكد حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا

قال رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، الثلاثاء، إن الرئيس، عبد الفتاح ‏السيسي، أكد أن مصر كانت ولاتزال حريصة على وحدة الأراضي الليبية والتمسك بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مؤكدا رفضه الكامل التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا.

‏ وأكد رئيس اللجنة في كلمة خلال لقائه مع وفد من قادة الجنوب الليبي على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشمولية في الحل.

وكان ‏وفد من كافة أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية قد التقى مع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي وأعضاء اللجنة بتكليف من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية بالإضافة إلى الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.

وأكد الجانب المصري على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

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