«الرئاسي» يقرر «تفعيل» قرار زيادة العاملين بالجهات العامة 20%

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تفعيل وتعديل القرار رقم «641» لسنة 2013 القاضي بزيادة 20% للعاملين بالجهات العامة، وتعديل حكم باستثناء الجهات التي لديها جداول مرتبات خاصة، أو المقرر لمصلحتهم علاوة تمييز وكذلك العاملين بالخارج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثامن لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائب أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا