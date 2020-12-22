مجلس وزراء الوفاق يعقد اجتماعه الاستثنائي الثامن للعام 2020

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعه الاستثنائي الثامن برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحضور النائب أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، و الوزراء.

وفي إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر صرف الدينار الليبي، قرر المجلس تفعيل وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2013 القاضي بزيادة 20% للعاملين بالجهات العامة، وتعديل حكم باستثناء الجهات التي لديها جداول مرتبات خاصة، أو المقرر لمصلحتهم علاوة تمييز وكذلك العاملين بالخارج.

وناقش المجلس الجوانب الاقتصادية والجوانب العملية لقرار مجلس إدارة المصرف بتوحيد سعر الصرف والإجراءات المصاحبة المطلوبة من الحكومة ورؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021 وفقا للمتغيرات المصاحبة لسعر الصرف الجديد.

من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزير الاقتصاد المكلف بأنشاء مجلس المنافسة، وتحديد اختصاصاته ومهامه، حيث أقر المجلس بإنشائه.