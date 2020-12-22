جنائي بنغازي يضبط متهمين في قضية اختطاف شخص مصري وطلب فدية

أخبار ليبيا24

تمكن عناصر التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي من ضبط شخص ليبي وشخص مصري، لضلوعهم في جريمة اختطاف شخص مصري الجنسية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي وليد العرفي إن تفاصيل القضية تأتي بعد بلاغ ورد إلى الغرفة الأمنية المشتركة عن اختفاء المصري، على الفور تحركت دوريات إدارة البحث إلى مركز الشرطة للتعامل مع البلاغ والبحث عن الشخص المصري المفقود.

وأضاف العرفي أنه تبين بعد القبض على الجناة، أنهم قاموا بطلب فدية مالية من ذوي الشخص المختطف بعد التواصل مع شقيقه المقيم حاليًا في السعودية حيث طالبوا بفدية قيمتها “41” ألف دينار ليبي.

وأشار مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي إلى أنه بعد خطف المواطن المصري قام الجناة بوضعه في جراج بمنطقة بوعطني، وبعدها بأيام قاموا بنقله إلى جراج آخر بمنطقة سيدي أخريبيش.

ولفت العرفي إلى أنه تم القبض على الجناة بعد يومين من عملية الاختطاف، في كمين محكم لعناصر التحريات في إدارة البحث بعد ورود معلومة بتوجه الجناة إلى مكتب لتحويل الأموال لاستلام الفدية.

وكان وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية التابعة للوزارة بإطلاق خطة أمنية مشتركة لضبط الشارع العام في بنغازي، وذلك بعد يوم من إعلان الوزارة إطلاق خطة عاجلة للقبض على الخارجين عن القانون في المدينة وأي مدينة أخرى تخضع لسيطرة الحكومة المؤقتة.