وفد الجنوب يطالب بضرورة إسهام مصر في حلحلة الأزمة الليبية

دعا وفد مشايخ ومكونات من الجنوب الليبي، الثلاثاء، إلى ضرورة اسهام القاهرة في حلحلة الأزمة الليبية .
وأعرب الوفد، خلال اجتماع اللجنة المصرية المعنية بليبيا، عن ترحيبهم بالدور المصري لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، داعين مصر لمواصلة جهودها للحفاظ على وحدة البلاد .
واستعرض أعضاء الوفد عددا من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي، بما في ذلك أهل الجنوب من تردي للخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج، حيث طالب الوفد بضرورة أسهام مصر في حلحلة الوضع الصعب في الجنوب وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين.
ومن جانبه، أكد الجانب المصري على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.
ويستمر وفد الجنوب في عقد سلسله من اللقاءات مع أعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي .
وضم الوفد مكونات الجنوب من مشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة.
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