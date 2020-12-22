وفد الجنوب يطالب بضرورة إسهام مصر في حلحلة الأزمة الليبية

دعا وفد مشايخ ومكونات من الجنوب الليبي، الثلاثاء، إلى ضرورة اسهام القاهرة في حلحلة الأزمة الليبية .

وأعرب الوفد، خلال اجتماع اللجنة المصرية المعنية بليبيا، عن ترحيبهم بالدور المصري ‏لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، داعين مصر ‏لمواصلة جهودها للحفاظ على وحدة البلاد .

واستعرض أعضاء الوفد ‏عددا من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي، بما في ذلك ‏أهل الجنوب من تردي للخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج، ‏حيث طالب الوفد ‏بضرورة أسهام مصر في حلحلة ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الجانب المصري على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

ويستمر وفد ‏الجنوب في عقد سلسله من اللقاءات مع أعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي .

وضم الوفد ‏مكونات الجنوب من مشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة.

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