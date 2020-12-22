وفد من مدن الجنوب يلتقى مسؤولين مصريين في القاهرة

التقى وفد من ممثلي الجنوب الليبي برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، لبحث تطورات الأزمة الليبية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب صحيفة اليوم السابع فإن اللجنة المصرية جددت للوفد الليبي حرص مصر ورئيسها على وحدة الأراضي الليبية والمصير المشترك بين البلدين، وأكدت على التمسك بالحل السلمي للأزمة ورفض التدخلات الخارجية.

من جانبه استعرض الوفد الممثل لكافة مدن الجنوب المشاكل والصعوبات التي يعاني منها المواطن في ليبيا وفي الجنوب خاصة، مطالبا الجانب المصري بالوقوف مع الليبيين في محنتهم.

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