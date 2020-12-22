رئيس اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي: مصر مستعدة للاستجابة لكافة احتياجات الشعب الليبي

أكد اللواء أيمن بديع، رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه.

وقال «بديع»، خلال كلمته في لقائه بوفد من قادة الجنوب الليبي، ‏أن المساعي المصرية مستمرة لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشمولية في الحل.

وشدد على استعداد الدولة المصرية الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

ويستمر وفد ‏الجنوب الليبي في عقد سلسله من اللقاءات مع أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي وأشقائهم المقيمين في مصر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح ‏السيسي، إن مصر كانت ولا تزال حريصة على وحدة الأراضي الليبية والتمسك بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا.

ونقل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا، خلال كلمته تشديد الرئيس المصري على رفضه الكامل التدخل الأجنبي في شئون ليبيا.

والتقى ‏وفد ليبي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء رئيس “اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا” وأعضاء اللجنة.

وقالت اللجنة في بيان لها طالعته “الساعة 24” إن الوفد ضم كافة أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية لبحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة، وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.

‏ وكان ‏وفد من قادة الجنوب الليبي، قد التقى رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضم الوفد الليبي كافة أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية.

وتناول اللقاء بحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.