الأمم المتحدة: وليامز ستستمر في منصبها

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، مساء اليوم الثلاثاء، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز «ستستمر في منصبها» وذلك بعدما اعتذر المرشح لمنصب المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى ليبيا البلغاري نيكولاي ملادينوف عن المهمة.

ونقلت «رويترز» عن دوغاريك قوله للصحفيين «إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل لأسباب شخصية وعائلية».

– ملادينوف يبلغ غوتيريس اعتذاره عن تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا

وأضاف دوغاريك أن الممثلة الخاصة بالإنابة، ستيفاني وليامز «ستستمر في هذا الدور» على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دون أن يقدم مزيد من المعلومات، بحسب «رويترز».

وكان من المقرر أن يحل ملادينوف محل الممثل الخاص المستقيل، غسان سلامة الذي تنحى عن منصبه في مارس الماضي «بسبب التوتر» وفق «رويترز».

وملادينوف هو مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ عام 2015، وكان مكلفًا بالوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين. ووافق مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على اقتراح غوتيريس بتعيين ملادينوف مبعوثا خاصا إلى ليبيا والنرويجي تور وينيسلاند خلفا لملادينوف كمبعوث للشرق الأوسط.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا