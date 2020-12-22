وليامز تهنئ أهالي الرجبان والزاوية الغرب بنجاح الانتخابات البلدية

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أهالي الرجبان والزاوية الغربية على إجراء انتخابات المجالس البلدية بطريقة سلمية وديمقراطية.

المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، حيت في بيان لها المسؤولية المدنية التي تحلى بها المواطنون الذين مارسوا حقهم في التصويت، وأظهروا عزمهم على تحقيق الديمقراطية، وإيجاد مؤسسات منتخبة، كما حثت جميع الناخبين على المشاركة بفعالية في الانتخابات البلدية المقبلة، مثنية على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإجراء هذه الانتخابات في ظل تفشي جائحة كورونا، وتطبيق التدابير الاحترازية لحماية الناخبين والموظفين.

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