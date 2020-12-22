الأسباب الأولية لاعتذار ملادينوف عن تولي منصبه في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ،اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل “لأسباب شخصية وعائلية”.

وأضاف ستيفان دوجاريك ، أن ملادينوف قال لغوتيريش يوم الاثنين إنه عندما ينتهي دوره الحالي في 31 ديسمبر ، سيستقيل من الأمم المتحدة “ولن يكون قادرًا على تولي منصب المبعوث الخاص لليبيا لأسباب شخصية وعائلية” ، على حد تعبيره.

وقال دوجاريك إن المبعوثة الليبية بالإنابة ستيفاني وليامز ستستمر في هذا المنصب. وكان من المقرر أن يحل ملادينوف محل غسان سلامة الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس بسبب التوتر.