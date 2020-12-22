سيناتور إيطالي يطالب بكشف حقيقة تبادل الصيادين المحررين من ليبيا مع مهربين

طالب عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب فورتسا إيطاليا، ماوريتسيو جاسباري، الثلاثاء، بضرورة توضيح حقيقة تبادل الصيادين المحررين من ليبيا مع مهربين مدانين في إيطاليا .

وقال جاسباري، في بيان له، إن الهيئات الحكومية الرسمية الإيطالية تواصل الصمت بشأن قضية الإفراج العادل والمتأخر عن صيادي مازارا ديل فالو، مبينا أنه طالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويغي دي مايو توضيح حقيقة التقارير الصحفية التي تحدثت عن تبادل أسرى مع بعض المهربين المدانين في إيطاليا. وشدد السيناتور الإيطالي على ضرورة توضيح أن الصيادين الإيطاليين المحررين، لم يكونوا أوراق مساومة مع من وصفهم بـ “المتاجرين عديمي الضمير” .

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