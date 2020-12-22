إحياء اليوم العالمي للمهاجرين ببني وليد

بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين أحيت جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة ببني وليد هذا اليوم، من خلال إقامتها ندوة ثقافية ومباراة بكرة القدم لعدد من المهاجرين المقيمين في المدينة من مختلف الجنسيات الإفريقية، بالتعاون مع نادي القادسية الرياضي الثقافي الاجتماعي.

وبحسب القائمين عليها فإن الفعالية تأتي من أجل إدخال الطمأنينة على المهاجرين ودعمهم وإشعارهم بالأمان داخل بني وليد.

الجدير بالذكر أن أغلب المدن الليبية أحيت هذا اليوم العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

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