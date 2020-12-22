“الوفاق”: السراج يستثني بعض الفئات من قرار زيادة الأجور بنسبة 20%

عقدت حكومة الوفاق اجتماعا اليوم الثلاثاء، اجتماعها الاستثنائي الثامن برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24” إن الاجتماع حضره نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، ووزراء الحكومة.

وأضاف البيان: “في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر صرف الدينار الليبي،

قرر المجلس تفعيل وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2013 القاضي بزيادة 20% للعاملين بالجهات العامة، وتعديل حكم باستثناء الجهات التي لديها جداول مرتبات خاصة، أو المقرر لمصلحتهم علاوة تمييز وكذلك العاملين بالخارج” على حد قوله.

وتابع: “ناقش المجلس الجوانب الاقتصادية والجوانب العملية لقرار مجلس إدارة المصرف بتوحيد سعر الصرف والإجراءات المصاحبة المطلوبة من الحكومة” على حد ادعائه.

وواصل: “كما ناقش المجلس رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021 وفقا للمتغيرات المصاحبة لسعر الصرف الجديد” وفق زعمه.

واستكمل البيان: “ناقش مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزير الاقتصاد المكلف بإنشاء مجلس المنافسة، وتحديد اختصاصاته ومهامه، حيث أقر المجلس بإنشائه”.