البرلمان التركي يمدد مهام عسكريين في طرابلس 18 شهرا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

صادق البرلمان التركي على مذكرة حول تمديد نشر عسكريين في طرابلس لثمانية عشر شهرا لدعم حكومة الوفاق ضمن اتفاقيات موقعة بينهما في نوفمبر من العام 2019.

ورغم توقيع اتفاق وقف النار في ليبيا مازالت تركيا تعتبر نفسها جزءا من كل حراك في ظل تقاربها الكبير مع حكومة الوفاق، وكانت قد شككت في جدوى الاتفاق مما خلف ردود فعل محلية وإقليمية غاضبة.

ويأتي القرار التركي الذي أعلنت عنه وكالة الأناضول الرسمية، بعد مذكرة سابقة في يناير حول منح أنقرة إمكانية المشاركة في العملية الدائرة في غرب البلاد، وأيضا في إطار مزاعم تركية بإمكانية استئناف العمليات العسكرية من قبل الجيش التركي.