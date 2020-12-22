اختتام الدورة السادسة لتدريب المعلمين والموجهين بمدن الواحات

أقام المركز العام لتدريب المعلمين بوزارة التعليم بالحكومة الليبية، حفل ختام الدورة السادسة لتدريب ثمانية وأربعين معلما وموجها من مدن الواحات، جالو وأوجلة واجخرة، بحضور مسؤولين ومراقبي التعليم بالمناطق.

من جانبه قال مدير الشؤون الإدارية بالمركز، سعد الفاخري، إن الدورة اشتملت على ستة محاور، هي المعلم والتغيير، والكفايات المهنية للمعلم، والتدريب، والتعلم التعاوني، وحل المشكلات، والتفكير الناقد، مضيفا أن الدورة استمرت شهرا بمعدل مئة وخمسين ساعة، بهدف تخريج مدربين معتمدين على طرائق التدريس الحديثة.

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