سالفيني: دفع فدية للإفراج عن الصيادين المحتجزين في ليبيا ليست فضيحة

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني، الثلاثاء، إن دفع المال من أجل إطلاق سراح الصيادين الأيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا لن يكون فضيحة، مبينا أن إيطاليا دفعت أموال قبل ذلك لإطلاق مواطنين آخرين.

وأضاف سالفيني أن إطلاق سراح الصيادين جاء بفضل جهود الاستخبارات الإيطالية، مؤكدا أن لدية دليل على ما قامت به الاستخبارات الإيطالية للإفراج عن الصيادين، متساءلا إذا كانت هناك مساعدة خارجية لإطلاق سراحهم فما هو الجانب السلبي في الأمر؟.

وأكد سالفيني أن إيطاليا دفعت فدية لأشخاص في حالات مختلفة تمامًا وليس لمن كانوا يصطادون في عرض البحر، موضحا أنه لن تكون فضيحة إذا دفعت روما فدية أيضا في حالة الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا.

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