إصابة مدير برج الأمل وثلاثة أطباء بكورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر عن أصابة أربعة أطباء بفيروس كورونا المستجد بينهم مدير برج الأمل بالمركز.

قويدر قال، إن هذه المرة الثانية التي يصابوا فيها الأطباء أثناء تأدية واجبهم الإنساني والوطني ببرج الأمل بالمركز لمتابعة المرضى والمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الأطباء يتلقون الخدمات الصحية الرعاية اللازمة بين عناية وتغذية علاجية، مشيراً إلى أن تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لغرض إرسال عينات الأطباء المصابين إلى مختبرات متقدمة للتأكد من وجود تحور جيني للفيروس.

وأضاف مسؤول مكتب الإعلام بالمركز ، أن العينات التي تم إجرائها لحالات الاشتباه بفيروس كورونا في الواحد والعشرين من ديسمبر الجاري كانت (154) عينه، بينهم 39 عينة موجبة و 115 عينة سالبة.