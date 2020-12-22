تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لخمس عينات، تبين خلالها سلبية أربع عينات وإيجابية عينة واحدة من مدينة اجخرة، حسب البيان رقم «68» المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

– تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

وقبل أسبوع، سجلت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بالواحات ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

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