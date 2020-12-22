الجيش يسيطر على مدينة أوباري بالكامل

أعلن عضو المجلس العسكري أوباري، سليمان هاشم، الثلاثاء، أن وحدات من الجيش دخلت إلى مدينة أوباري جنوبي غرب ليبيا وسيطرت عليها بالكامل، بعد أن انسحبت منها القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة .

وأوضح هاشم، في تصريح صحفي، أن الوحدات سيطرت على أغلب المواقع الاستراتيجية في المدينة، مبينا أنها تمكنت في وقت سابق من السيطرة على معسكر المغاوير في المدينة.

وأضاف هاشم أن سيطرة وحدات الجيش تجاوزت محيط المدينة لتصل إلى منطقة حقل الشرارة النفطي على الطريق غرب المدينة، لافتا إلى أن الوحدات تواصل تقدمها شرق وشمال المدينة للسيطرة على الطرق الحيوية المؤدية للمنطقة، في حين لاذت بالفرار المليشيات التابعة للوفاق بقيادة علي كنة من المنطقة إلى وجهة غير معلومة.

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