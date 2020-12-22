«تعليم الوفاق»: الدراسة تبدأ 23 يناير.. وعطلة نصف السنة 1 مايو

اعتمد وزير التعليم المكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021-2020.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
اعتمد وزير التعليم المكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021-2020.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
من حق الدول المتضررة من قرارات مجلس الامن الغير تابثة الدفاع عن مقدراتها وعن اَهلها –
ولا يمكن اتخاذ اي إجراءات ضد دولة عربية تمتلك اسلحة دفاعية ولحماية مواطنيها ومقدراتها – وما يحصل الان هو تجاهل مجلس الامن على امتلاك العدو الصهيوني اسلحة نووية في المنطقة العربية ومحاولة محاسبة دول اخرى تحاول ان تدافع عن مقدراتها من الفساد والاختراقات – كما يحصل الان امريكا تتهم روسيا والصين باختراق اجهزتهم الالكترونية وتتناسى الهجوم على دول أمنة من طرف جهات اخرى لايوجد لها أسباب سوى الطمع في مقدرات الدول التي تحاول الدفاع عن مقدراتها ومصالحها – لا يوجد منطق يقبل بهذه المعادلة إطلاقا –
ومن المهم على الاعلام العربي او حتى الاعلام العالمي في الدول الاخرى – عدم التركيز على الاعلام السياسي – يوجد غياب للإعلام الثقافي : مثل إعلام الروابط الاجتماعية إعلام البرامج الثقافية والعلمية والبحوث الصحية مثلا ..!!
والإعلام التوعوي – التوعية من مخاطر الجراءم او الحوادث المرورية او حوادث الطيران او الغرق او الكوارث الطبيعية او الأطعمة الفاسدة او غيره
الاعلام البيءي :غياب التوضيح ما يحصل من تلوث بيءي يضر الناس بشكل عام – من موت الأسماك وتلوث الطعام واختفاء الطيور وبعض الحيونات البرية واختفاء النحل وتناقض اعداده وتناقص الأكسجين واسباب حراءق الغابات والتلوث الصناعي . وهذه أساسيات فالإعلام المضاد –
ما تراه اعين الناس ليس بأخبار او أعلام – انما استفزاز وغباء وحجب للحقائق – ومحاولة التركيز على السياسات والاقتصاد والرياضة التي اصبحتً مال ومكاسب بشكل مقرف .
– حتى الأطفال الأبرياء لم تعد لهم فقرات إعلامية منظمة بأوقات داخل البيوت والعاءلات – ..؟!!!
او إعلام ثقافي علمي يمكن ان تتابعه الشعوب لتنمية افكارها وتوضح تاريخها وثقافاتها بشكل عفوي
كل هذا بسبب ” الأعلام المريض ” في التنسيق الإعلامي في تسيير شءون الدول سواء المحلي او العالمي . ولا يستطيع أحد أنكار ذلك .
أعماق البحار
.youtube.com/watch?v=rrNaH9CpNNk
أضف تعليقـك