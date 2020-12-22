«تعليم الوفاق»: الدراسة تبدأ 23 يناير.. وعطلة نصف السنة 1 مايو

اعتمد وزير التعليم المكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021-2020.

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