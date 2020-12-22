الشريف: سيطرة الجيش على أوباري ستقوض اتفاق وقف إطلاق النار

قال القيادي في قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، علي الشريف، الثلاثاء، إن سيطرة الجيش على مدينة أوباري و معسكر المغاوير سيؤدي إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وزعزعة الأمن في الجنوب.

أضاف الشريف في تصريحات صحفية، أن الجيش تمكن من إحكام سيطرته على معسكر المغاوير في أوباري جنوبي البلاد، بعد أسابيع من المناوشات مع قوات الوفاق، لافتا إلى أن ذلك يعد خرقا لإطلاق النار ويمهد الطريق لعودة المعارك المسلحة في البلاد.

واتهم الشريف فرنسا بأنها تلعب دورا سلبيا في الصزاع الليبي، مطالبا إياها بتغيير سياستها التى وصفها بالعدائية في ليبيا والقيام بدور إيجابي في الأزمة الليبية.

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