شلوف: جميع تحركات السراج وباشاآغا الأخيرة تعد تمهيد للصراع القادم

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف على ما نشرته صحيفة إيطالية بشأن أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعث للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، عن طريق رئيس الوزراء الإيطالي، ليختار حفتر رئيس حكومة؛ على أن يبقى السراج رئيسًا للمجلس الرئاسي حسب زعمها.

شلوف قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: إن هذا يأتي في إطار عقد التفاهمات ما بين المنطقة الغربية لإرضاء حفتر، بحسب قولها.

وأضافت: “رأينا تفاهمات العدالة والبناء مع عقيلة صالح، ومعيتيق مع حفتر، الآن والسراج معه الكل يريد أن يعقد صفقة ليحصل على ما يريد بأي طريقة، والكل يقدم التنازلات بطريقته الخاصة. من يعرقل حوار تونس هي البعثة بذاتها. هناك غايات أخرى غير ما تظهر على الشاشة، فالبعثة تريد مصادرة القانون لتكون المتحكمة بالكامل وتأخذ مهام البرلمان”.

ووصفت اجتماعات النواب في غدامس بأنها رقصة الديك المذبوح، مشيرةً إلى أنه بعد “فشل” البرلمان فقد انتهى بشقيه، والبعثة هي من تقوم بمهام البرلمان، بحسب قولها.

كما اعتبرت أن استقطاب حوار تونس قد يؤدي لمواجهة بين الحلفاء ويكون هناك عمليات محدودة، منوهةً إلى أن المشهد سيكون صعبًا؛ خاصة أن هناك متنافسين كثر داخل مصراتة وطرابلس على رئاسة الحكومة، فكلٌ له نفوذه وأمواله وقواته التي تحميه وتقاتل من أجل أن يصل للحكم.

وتابعت: “التحركات التي تتم الآن، عندما يأمر وزير الداخلية بوضع أحد عناصر القوات على قائمة القبض، ومن ثم نجد قرار الرئاسي بتحييد جهاز الردع عن الداخلية. أعتقد أن هذا كله يصب في إطار تهيئة الصراع القادم، هل سنشهد تغيرًا في التحالفات العسكرية تبعًا للتغيرات في تونس؟”.

واستبعدت تغير ماوصفته بـ”تحالفات” بعض الدول مع حفتر، أما القوات فستبحث عن مصلحتها وفق الفريق الذي ستقتنع به، أي تبعًا للقوى السياسية وللمشهد السياسي الداخلي.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية