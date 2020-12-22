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مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات “منحة الزوجة والأبناء”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع وزير المالية المفوّض في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، مذكرة تفاهم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي، لربط منظومة منحة الزوجة والأبناء في إطار تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات بين الوزارتين.

وقالت “مالية الوفاق” عبر منصاتها الرسمية، إن التوقيع تم بحضور النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الذي بحث مع الطرفين استمرار التعاون وضبط آليات الصرف تزامنا مع تعديل سعر صرف الدولار في المصرف المركزي عند 4.84 دنانير.

وكان المجلس الرئاسي أصدر في أغسطس الماضي قرارا بصرف منحة الزوجة والأولاد على أن تُصرف المنحة عن العام الجاري من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، فيما أكد مصرفيون أن ديون الحكومة بسبب تأخر سداد علاوة الزوجة والأبناء عن السنوات الماضية بلغت أكثر من 20 مليار دينار.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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