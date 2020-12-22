افحيمة: لا يوجد خلافات بين النواب سوى الخلافات العالقة على آلية الترشح لرئاسة مجلس النواب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن الجلسة التي جمعت النواب عبر تطبيق الـ”زوم” تركزت على بند وحيد مخصص لمناقشة ما تم الوصول له من اللجنة المكلفة من مجلس النواب بتعديل اللائحة الداخلية وبإجراء التعديلات.

افحيمة أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه تم عقد الجلسة عبر “الزوم” في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا، لتجنب تسجيل إصابات بين الحصور.

ولفت إلى أنه قبل عقد الاجتماع تم التواصل مع اللجنة المختصة لمكافحة كورونا لاستشارتها بشأن إمكانية عقد الاجتماع؛ لكنها بدورها نصحت بعدم عقد تجمعات في هذه الفترة لأن الوضع الوبائي غير مطمئن.

كما أضاف:”لا يوجد خلافات على من يترأس الجلسة، فمن يترأسها بالتوافق التام هو أبو بكر بعيرة باعتباره أكبر الاعضاء سنًا، لا يوجد خلافات نهائيًا سوى الخلافات العالقة على آلية الترشح لرئاسة مجلس النواب، وهذا الخلاف لا يعيق عقد الجلسة في موعدها”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية