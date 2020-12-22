«باشاغا»: تمكنت إدارة مكافحة المخدرات «بنغازي» من ضبط 8 قنطار من الحشيش

في واقعة هي الأولى من نوعها، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق برئاسة فتحي باشاغا، الوزير المفوض، بيانا، مساء اليوم الثلاثاء، تشير فيه إلى جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بنغازي والتي تتبع وزارة الداخلية في الحكومة الليبية برئاسة المستشار إبراهيم بوشناف.

وقال فتحي باشاغا، في بيانه الصادر، إن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببنغازي تمكن من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة.

ولفت باشاغا، إلى أن قيمة المخدرات المضبوطة تقدر بحوالي “8 قنطار” من مخدر الحشيش ويقدر ثمنها بحوالي 19 مليون دينار ليبي، زاعما اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة”.