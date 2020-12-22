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البدء في منح تأشيرة “الشنغن” للمواطنين الليبيين مطلع يناير القادم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

22 ديسمبر، 2020 10:21 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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