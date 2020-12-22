البدء في منح تأشيرة “الشنغن” للمواطنين الليبيين مطلع يناير القادم

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
ليبيا ومصر تبحثان إمكانية استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطار القاهرة أو مطار سفنكس
تم النشر منذُ 48 ثانية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
«باشاغا»: تمكنت إدارة مكافحة المخدرات «بنغازي» من ضبط 8 قنطار من الحشيش
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
استمرار الاعتداء على حقول الآبار بمنطومة الحساونة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
افحيمة: لا يوجد خلافات بين النواب سوى الخلافات العالقة على آلية الترشح لرئاسة مجلس النواب
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك