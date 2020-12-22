مصادر تنفي لأخبار ليبيا 24 صدور قرار من “باشاغا” بشأن القبض على “التاجوري”

أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت مصادر أمنية مقربة من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إن يكون هناك أمر قبض في حق أمر كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري.

المصادر قالت – في تصريحات لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن وزير الداخلية عقد اجتماع اليومين الماضيين مع قيادات من مدينة مصراته، مؤكدًا لهم بأنه لا يوجد أمر قبض بحق التاجوري ولا قيود تمنعه من السفر أيضاً.

يذكر أن هذه الأخبار التي يتم تداولها بين قيادة بعض المليشيات المسلحه والتي تفيد بوجود امر قبض بحق التاجوري منذ عودته من السفر إلى العاصمة طرابلس.

وكان آمر مليشيا ثوار طرابلس هيثم التاجوري، أكد أن هناك تضاربًا داخل حكومة الوفاق، مشيرًا إلى أنه لا وجود لجيش ولا لشرطة في ليبيا.

التاجوري قال – في تصريحات تلفزيونية – إنه رغم ما يحدث الآن وما تعانيه ليبيا لم نر لا وزارة داخلية ولا جيش اللهم إلا جيش الصوبات الذي يخرج فجأة ويختفي فجأة”.

وتابع “أنا ومن معي ممن خرجنا في ثورة فبراير وثورنا من أجل الشارع ومازلنا مع الشارع، فلو غاب الجيش وغابت الشرطة هل نترك الناس والشعب؟”.