البيضاء.. إغلاق معظم المطاعم داخل سوق العرب بالمنطقه الصناعية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا، الثلاثاء، إغلاق معظم المطاعم داخل سوق العرب بالمنطقه الصناعية لعدم توفر الاشتراطات الصحية، مؤكدا انه لن يتم فتحها الإ بعد توفير جميع الاشتراطات الصحية

وقال المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن قسم الرقابة الداخلية بالفرع بالتعاون مع مركز الحرس البلدي البيضاء الجنوبي قاما بحملات تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائيه والمطاعم داخل سوق العرب بالمنطقة الصناعية، مضيفا أنه تم ضبط مواد غذائيه بها ألوان محظوره ومواد غذائية منتهية الصلاحية داخل المحلات.

وأوضح المركز أنه تم إعداد تقرير مفصل بالملاحظات الموجودة داخل المحلات والمطاعم وإحالة التقرير إلى مركز الحرس البلدي البيضاء الجنوبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وإغلاق المطاعم لحين توافر الاشتراطات الصحيه بها.

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