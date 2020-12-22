أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، عن ضبط تشكيل عصابي بحوزته 3050 قرص مخدر في طرابلس، من قبل مكتب تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التشكيل العصابي «يمتهن جلب وترويج أقراص الهلوسة من خارج ليبيا وترويجها داخل مدينة طرابلس»، موضحة أنه «تم ضبطهم وحوزتهم عدد 3050 قرص نوع XTC».

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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