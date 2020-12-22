باشاآغا يبحث مع السفير الايطالي سبل الإستفادة من الخبرات الإيطالية بمجال العمل الأمني

ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي والوفدَ المرافق له.

اللقاء بحث -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية- آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والتباحث حول عدد من القضايا الأمنية فيما يخص البرامج التدريبية، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال العمل الأمني والشرطي، بما يعود بالفائدة على منتسبي الوزارة؛ بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه،أكد السفير الإيطالي أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل السلام والاستقرار في ليبيا.