عبدالمالك المدني: «القطط السمان» تذبح المواطن وسط نوم الأجهزة الرقابية والحرس البلدي

قال عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»:” في السابق كان التجار يبررون ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، والبعض كان يغيّر سعر السلعة مع سعر الدولار مباشرةً، واليوم بدأنا نُلاحظ ارتفاع سعر أغلب السلع الغدائية والأدوية بحجة ارتفاع سعر الاعتمادات في المصرف”، على حد قوله.

وزعم عبدالمالك المدني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” القطط السمان مهمتها ذبح المواطن وهي تقوم بهذا بكل احترافية وصحة وجه وبدون أي مراعاة لإصول التجارة”.

وتابع:” كل هذا وأكثر يحدث وسط نوم الأجهزة الرقابية والحرس البلدي”، على تعبيره.

وتساءل:” هل لهذا السبب تم تعديل سعر الصرف!!؟ إلى متى هذه المهزلة؟”.