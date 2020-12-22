“الرقابة على الأغذية”: ضبط مواد منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية بمنطقة سوق العرب

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا، عن تنفيذ قسم الرقابة الداخلية بالفرع بالتعاون مع مركز الحرس البلدي البيضاء الجنوبي حملات تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم داخل سوق العرب بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك بحسب منشور على الصفحة الرسمية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا، بموقع “فيسبوك”، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح المنشور أنه تم ضبط مواد غذائية بها ألوان محظورة، وأخرى منتهية الصلاحية داخل المحلات، وتم إقفال معظم المطاعم بالسوق لعدم توفر الاشتراطات الصحية بها ولن يتم فتحها إلا بعد توفير جميع الاشتراطات الصحية.

وذكر المنشور أنه تم إعداد تقرير مفصل بالملاحظات الموجودة داخل المحلات والمطاعم وإحالة التقرير إلى مركز الحرس البلدي البيضاء الجنوبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وإقفال المطاعم لحين توفير الاشتراطات الصحية بها.