دوغاريك: وليامز مستمرة في منصبها بعد اعتذار ميلادينوف

أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، اليوم الثلاثاء، أن المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز ستستمر في منصبها؛ وذلك عقب اعتذار البلغاري نيكولاي ملادينوف عن المهمة.

وأوضح دوغاريك، في بيان له، أن نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل لأسباب شخصية وعائلية، مبينا أن وليامز ستستمر على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دون أن يقدم مزيد من المعلومات.

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