برلسكوني: بوتين توسط في إتصال مع المشير حفتر للإفراج عن الصيادين الإيطاليين

ليبيا- كشف رئيس وزراء إيطالي السابق “سيلفيو برلسكوني” عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

تقرير إخباري صادر عن وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن صحيفة لا ستامبا الإيطالية تأكيدها تحقق هذا الاتصال الهاتفي الذي طالب خلاله بوتين المشير حفتر بالإفراج عن الصياديين الـ18 المنحدرين من جزيرة صقلية في إيطاليا.

ونشرت الصحيفة الإيطالية مقطع فيديو لمحادثة هاتفية بين مالك شركة “ميدينيا” المشغلة للصيادين وبرلسكوني يقول خلالها الأخير للأول أن بوتين هو من أطلق سراح الصيادين بعد اتصاله بالمشير حفتر داعيا إياه لعدم الإفصاح عن هذا الأمر لأن الرئيس الروسي لا يريد الظهور بمظهر الداعم لقائد الجيش.

وفي السياق ذاته قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي المعارض “ماتيو سالفيني” الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقا أن الإفراج عن الصيادين تم بجهود من استخبارات إيطاليا وليس عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا في تصريحات صحفية لمجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية الدولية الإيطالية امتلاكه أدلة على كلامه هذا.

وأضاف “سالفيني” بالقول:”على أي حال إذا كانت هناك مساعدة خارجية لا أرى جانبا سلبيا في الأمر” مشيرا في معرض رده على فرضية دفع الأموال لتحرير الصايدين قائلا:”لقد دفعنا لأشخاص في حالات مختلفة تماما وليس لمن كانوا يصطادون في عرض البحر ولن تكون فضيحة إذا دفعنا أيضا في هذه الحالة”.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية