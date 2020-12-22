ذوو الإعاقة في تراغن يحتجون للمطالبة بحقوقهم

نظم عدد من ذوي الإعاقة وذويهم في تراغن، وقفة احتجاجية على ما يعانيه ذوو الإعاقة من حرمانهم من حقوقهم التعليمية والصحية والثقافية، وعدم إدماجهم بشكل جاد كشريحة أساسية في المجتمع الليبي، وتجاهل هيئة الأمم المتحدة لهم.

وطالب المحتجون في بيان أصدروه نهاية الوقفة، بعدم الاعتراف بأي حوار يستثنى منه ذوو الإعاقة، كما طالبوا بالتمثيل السياسي في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وبعثاتها الدبلوماسية والرسمية، والحقائب الوزارية والمناصب السيادية، مع ضرورة تعديل القوانين بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.

ودعا المحتجون إلى إصدار القانون الخاص بالمجلس الأعلى لذوي الإعاقة وصرف الاستحقاق المالي للمرأة من ذوي الإعاقة والإعانة المنزلية، مع ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية والقضائية بدورها لمساندة ذوي الإعاقة في المجتمع الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية