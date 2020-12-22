ليبيا الان

القائم بأعمال سفارة ليبيا عن حكومة الوفاق يلتقي مساعد وزير الخارجية المصري في القاهرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث القائم بأعمال سفارة ليبيا عن حكومة الوفاق، في القاهرة، طارق الحويج، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير عمرو عباس، تسهيل إجراءات دخول وإقامة الليبيين في مصر، وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين.

حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية سيد الصالحي، ومساعد الملحق الفني في السفارة الليبية ميلود المصري.

وبحسب ما ذكرته السفارة الليبية في القاهرة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، عبر “عباس” خلال اللقاء عن تمنياته لـ”الحويج” بالتوفيق في أداء مهمته بما يخدم ويلبي طموحات الشعبين الليبي والمصري الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى بحث إمكانية استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطار القاهرة أو مطار سفينكس في العاصمة المصرية أيضا، كما طلب الحويج من الخارجية المصرية منح الإذن للجهات الليبية المختصة للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في السجون المصرية.

واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع يحضره مختصون لمناقشة المسائل الفنية ووضع الترتيبات اللازمة كل في مجال اختصاصه.

الوسوم

القاهرة حكومة الوفاق سفارة ليبيا مصر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك