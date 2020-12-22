عماري يعتمد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام القادم

اعتمد وزير التعليم المكلّف في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021/2020.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الثلاثاء، إن عماري اعتمد الخطة الدراسية بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، ووفق الإطار العام للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها اللجنة العلمية الاستشارية، للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المشكلة بوزارة التعليم.

وسيتم تعميم الخطة الدراسية كاملة يوم غدٍ الأربعاء على جميع الإدارات ومراقبات التعليم.

وتاليا نص الخطة:

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