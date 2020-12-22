ليبيا الان

عماري يعتمد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام القادم

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمد وزير التعليم المكلّف في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021/2020.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الثلاثاء، إن عماري اعتمد الخطة الدراسية بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة، ووفق الإطار العام للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها اللجنة العلمية الاستشارية، للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المشكلة بوزارة التعليم.

وسيتم تعميم الخطة الدراسية كاملة يوم غدٍ الأربعاء على جميع الإدارات ومراقبات التعليم.

وتاليا نص الخطة:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك