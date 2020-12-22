«عماري زايد»: انطلاق الدراسة في 23 يناير المقبل

أفادت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، بأن وزير التعليم المكلّف بالحكومة محمد عماري زايد، اليوم الثلاثاء، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021-2020، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة.

وبحسب وسائل الإعلام- نقلا عن بيان صادر عن وزير التعليم في حكومة الوفاق- فإن الخطة تراعي الإطار العام للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها اللجنة العلمية الاستشارية، للإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا المستجد»، المشكلة بوزارة التعليم.

وأشار البيان، إلى تعميم الخطة الدراسية كاملة يوم غد، الأربعاء، على جميع الإدارات ومراقبات التعليم.

وزعم البيان، أن حددت الخطة 23 يناير المقبل موعدا لبداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، والثاني من يناير لعودة الدراسة التمهيدية للصفوف الدراسية من الأول إلى السادس.

فيما تعقد الفترة الأولى لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في الفترة من 17 إلى 29 أبريل المقبل، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل في الفترة من 19 إلى 29 أبريل المقبل، بحسب البيان.

وتبدأ عطلة نصف السنة لجميع المراحل في الفترة من الأول إلى 13 مايو المقبل، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع السنوات الدراسية منتصف مايو المقبل، وفقا للبيان.

وأشارت إلى أن اختبارات الفترة الثانية تعقد لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي في الفترة من 24 يوليو إلى الخامس من أغسطس، فيما ينتهي العام الدراسي للصفوف من الأول إلى الخامس في الخامس من أغسطس المقبل.

وأشار البيان، إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني تعقد لجميع سنوات النقل في الفترة من السابع إلى 19 أغسطس المقبل، فيما تعقد الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من 21 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر المقبل.

وتعقد الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية العامة في الفترة من الرابع إلى 16 سبتمبر المقبل، وامتحانات الدور الثاني لسنوات النقل في الفترة من 11 إلى 23 سبتمبر.

أما امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي فتعقد في الفترة من الثاني إلى 28 أكتوبر المقبل، والامتحانات النهائية للشهادة الثانوية العامة في الفترة من الرابع إلى 16 سبتمبر المقبل.

وتعقد امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في الفترة من الثاني إلى 14 أكتوبر، وامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في الفترة من 16 إلى 28 أكتوبر.

وتبدأ عطلة المعلمين في الفترة من 25 سبتمبر إلى 16 أكتوبر المقبل، ويبدأ الاكتتاب العام الدراسي 2021-2022 في الفترة من الخامس من سبتمبر إلى السابع من أكتوبر المقبل.

ويبدأ العام الدراسي 2021-2022 لجميع مراحل التعليم الأساسي وسنوات النقل بمرحلة التعليم الثانوي في 24 أكتوبر المقبل، وبداية العام الدراسي 2021-2022 لطلبة الشهادة الثانوية في 7 نوفمبر 2021.