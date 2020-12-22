العتوق: بعض موظفي خارجية الوفاق ووزارات أخرى يحملون شهادات مزورة

قال مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ،محمد العتوق، إن المركز قام بالتحقق من شهادات موظفي وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مبينا أنه تم التأكد من حصول بعضهم على شهادات من مؤسسات وهمية، مؤكدا أنهم لا يستحقوا أن يكونوا دبلوماسيين.

وأضاف العتوق في تصريحات صحفية أن تزوير الشهادات ينطبق على وزارات عدة في حكومة الوفاق غير المعتمدة من بينها شهادة أحد وكلاء الوزارات، مؤكدا أن هناك شلة فساد تحارب مركز ضمان الجودة لأنه سيتتبع أثرهم ويوقف نزيف الفساد وما وصفه بـ”دكاكين” الشهادات المزورة.

وكان العتوق قد أفاد في وقت سابق بأن هناك بعض الجامعات مجرد أوراق فقط لا تمتلك مرافق ولا أعضاء هيئة تدريس ولا طلبة.

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