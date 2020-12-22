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عبدالعزيز : الطبقة الحاكمة حاليا لا تصلح أن تكون جزءا من الحل

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، أن طبول الحرب تدق في طرابلس ، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ، فايز السراج منح صلاحيات وزارة الداخلية لـ مليشيا الردع .

و أوضح عبد العزيز ، في تصريحات تلفزيونية رصدتها ليبيا24،أن هذا القرار يهدف تقليم أظافر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، معتبرا أن قرار السراج انقلاب وتصفية الحسابات داخل الحكومة مع أن كل قرارات السراج مطعون فيها.

و أضاف عبدالعزيز ، أن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يحاول أن يكون رئيسًا للمجلس الرئاسي، مضيفا أن باشاغا و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يواصلان مساعيهما للتواجد في الحكومة الجديدة.

و شدد عبد العزيز على أن حفتر لن يقبل بهذه الصفقة، معتبلرا أن كل هذه الشخصيات لا يمكن أن تكون جزًا من الحل حتى حفتر ، منتقدا تصرف الصديق الكبير في أموال الشعب الليبي دون رقيب.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • كلام فاضي – داءما الفاشلين مثل النواب المتهمين بالفساد وغيرهم من الاخزاب يعولون على الألفاظ التافهة والقضايا الميتة – مثل الطبقية وقضائية لوكربي وخمسة خمسة – وكلام لا يصل لعقل المواطن او يرقى حتى لأسلوب المجتمع المدني الليبي :
    الان عمليات الاصلاح الليبية تجري على قدم وساق ومن يهمه مصلحته الخاصة لن يرضيهم الامر لانهم في اطار المتهمين –
    اما من عنده حس الوطنية ويخاف ويحرص على تأمين وطنه وحماية مقدراته ومستقبل ابناءه وتضحية شهداءه وشبابه. ونظافة طرقاته وسلامة مؤسساته وتسيير أعماله
    داءما سيكون الاداة الفعالة في رقي الوطن وإصلاح ما أفسدته ايدي المفسدين وجلبهم للقاصي والداني لحماية انفسهم من المحاسبة ومكابرتهم على الأخطاء متناسيين ضحايا الوطن وأطماع الدول الاخرى في مقدرات البلاد سواء عربية او اجنبية –
    وهذا السبب الرءيسي لندم العديد من الليبيين بعد تغيير النظام السابق وما فرطوا في حق الرطن فيه بسبب اطماع ومكاسب شخصية – ضاع فيها أفضل الشباب الليبيين منهم مم انتحر ومنهم من فقد والديه ومنهم من فقد وظيفته ومنهم من طرد من دراسته ومنهم من هاجر ومنهم من أخذته ايادي الشر حتى فقد نفسه وعاءلته –
    بسبب اطماع الخونة في مقدرات البلاد وتجارة أزمات وعدم التزامهم بالعدالة والحماية على المدى الطويل حتى لنفسية المواطنين لخلق مجتمع متوازن يستطيع ان يقدم شيء لوطنه وان يقوم الرطن بخدمته وان يزرع في نفوس المواطنين الإيمان الحقيقي الحقيقي بالوطنية بشكل تلقاءي دون الوقوع في اخطاء قد سبق واكل عليها التراب ندما من الذين من قبلهم . وهم خلف القضبان وهذه سنة الحياة ولو طال الزمن – من يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره .

    رد

  • كلام فاضي – داءما الفاشلين مثل النواب المتهمين بالفساد وغيرهم من الاخزاب يعولون على الألفاظ التافهة والقضايا الميتة – مثل الطبقية وقضائية لوكربي وخمسة خمسة – وكلام لا يصل لعقل المواطن او يرقى حتى لأسلوب المجتمع المدني الليبي :
    الان عمليات الاصلاح الليبية تجري على قدم وساق ومن يهمه مصلحته الخاصة لن يرضيهم الامر لانهم في اطار المتهمين –
    اما من عنده حس الوطنية ويخاف ويحرص على تأمين وطنه وحماية مقدراته ومستقبل ابناءه وتضحية شهداءه وشبابه. ونظافة طرقاته وسلامة مؤسساته وتسيير أعماله
    داءما سيكون الاداة الفعالة في رقي الوط وإصلاح ما أفسدته ايدي المفسدين وجلبهم للقاصي والداني لحماية انفسهم من المحاسبة ومكابرتهم على الأخطاء متناسيين ضحايا الوطن وأطماع الدول الاخرى في مقدرات البلاد سواء عربية او اجنبية –
    وهذا السبب الرءيسي لندم العديد من الليبيين بعد تغيير النظام السابق وما فرطوا في حق الوطن وما فيه بسبب اطماع ومكاسب شخصية – ضاع فيها أفضل الشباب الليبيين منهم مم انتحر ومنهم من فقد والديه ومنهم من فقد وظيفته ومنهم من طرد من دراسته ومنهم من هاجر ومنهم من أخذته ايادي الشر حتى فقد نفسه وعاءلته –
    ومنهم من استشهد ومن فقد أطرافه –
    بسبب اطماع الخونة في مقدرات البلاد وتجارة أزمات وعدم التزامهم بالعدالة والحماية على المدى الطويل حتى لنفسية المواطنين لخلق مجتمع متوازن يستطيع ان يقدم شيء لوطنه وان يقوم الوطن بخدمته ورعايته ، وان يزرع في نفوس المواطنين الإيمان الحقيقي الحقيقي بالوطنية بشكل تلقاءي دون الوقوع في اخطاء قد سبق واكل عليها التراب ندما من الذين من قبلهم . وهم خلف القضبان وهذه سنة الحياة ولو طال الزمن – من يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره .

    رد