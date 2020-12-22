عبدالعزيز : الطبقة الحاكمة حاليا لا تصلح أن تكون جزءا من الحل

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، أن طبول الحرب تدق في طرابلس ، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ، فايز السراج منح صلاحيات وزارة الداخلية لـ مليشيا الردع .

و أوضح عبد العزيز ، في تصريحات تلفزيونية رصدتها ليبيا24،أن هذا القرار يهدف تقليم أظافر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، معتبرا أن قرار السراج انقلاب وتصفية الحسابات داخل الحكومة مع أن كل قرارات السراج مطعون فيها.

و أضاف عبدالعزيز ، أن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يحاول أن يكون رئيسًا للمجلس الرئاسي، مضيفا أن باشاغا و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يواصلان مساعيهما للتواجد في الحكومة الجديدة.

و شدد عبد العزيز على أن حفتر لن يقبل بهذه الصفقة، معتبلرا أن كل هذه الشخصيات لا يمكن أن تكون جزًا من الحل حتى حفتر ، منتقدا تصرف الصديق الكبير في أموال الشعب الليبي دون رقيب.

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