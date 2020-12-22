بعد تمديد بقاءالقوات التركية.. المريمي: أنقرة تحاول تعويض خسائرها

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، الثلاثاء، أن المجلس رفض منذ البداية وجود القوات التركية في ليبيا وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا.

وأوضح المريمي في تصريحات صحفية، أن تركيا تبحث عن مصالحها لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، مشددا على أنها تسعى من خلال وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية.

وأشار المريمي إلى اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ”5+5″ الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكان المريمي قد اتهم في وقت سابق، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بـ”الخيانة العظمى” بسبب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والتى بموجبهما أرسلت أنقرة قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي.

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