وزيرا خارجية روسيا وقطر يناقشان الأوضاع في ليبيا غدا الأربعاء

يناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مباحثات تتم في موسكو غدا الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد آل ثاني، الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية، ونقلته وكالة “سبوتنيك”، أمس الثلاثاء، حيث سيلتقي وزير الخارجية الروسي في موسكو مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد آل ثاني.

وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين سيبحثان الوضع في سوريا وليبيا إضافة إلى القضية الفلسطينية.

وتابعت الوزارة: “سيتم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وكذلك سرعة تجاوز الخلافات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين فتح وحماس”.

كما سيناقش الجانبان قضايا استقرار الوضع في منطقة الخليج من خلال تنسيق خطوات عملية محددة من قبل الدول الواقعة في هذه المنطقة لخفض التوتر، وسيتم إيلاء اهتمام خاص خلال المحادثات لقضايا تطوير التفاعل التجاري الاقتصادي الثنائي.