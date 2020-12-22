ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

قالت الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الكرملين في بيان له الثلاثاء، أن “بوتين وماكرون تناولا خلال اتصال هاتفي ملف إقليم قره باغ الأذربيجاني إلى جانب التطورات في سوريا وليبيا وأوكرانيا والملف النووي الإيراني”.

وأكد بوتين وماكرون على توافقهما بشأن الوضع في سوريا وليبيا، وعلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وتفعيل العملية السياسية بمشاركة جميع القوى.