“المريمي”: تركيا تسعى لتعويض خسائرها عبر وجودها في ليبيا .. و”السراج” ارتكب خيانة عظمى

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرا لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها “المريمي” لموقع “سكاي نيوز عربية”، حيث اتهم “المريمي” رئيس حكومة طرابلس فايز السراج بـ”الخيانة العظمى”، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي.

ولفت “المريمي” إلى أن اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ”5+5″، يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وشدد “المريمي” بقوله: “إن المجلس الشرعي رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا”.

جدير بالذكر أن البرلمان التركي وافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة جهودا لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية.

وكان أردوغان قد تقدم بمذكرة للبرلمان التركي، قبل أسبوعين، مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا اعتبارا من يناير المقبل، وتعد الموافقة على الطلب أمرا مرجحا للغاية.

ويتزامن التحرك التركي مع وجود عقوبات تواجهها أنقرة من جانب أوروبا وأميركا بسبب أنشطتها العدائية شرقي البحر المتوسط، وحصولها على منظومة الصواريخ “إس 400” الروسية.