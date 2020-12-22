عماري زايد: الزيادة الجديدة للعاملين بقطاعات الحكومة تبلغ مليار وثلاثمائة مليون دينار

قال محمد عماري زايد، وزير التعليم المكلف في «حكومة السراج» ونائب رئيس المجلس الرئاسي، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، إن الزيادة المقترحة في الباب الأول للعاملين بالقطاع تصل إلى ما يقارب مليار وثلاثمائة مليون دينار، على حد قوله .

وبحسب مكتب التواصل والإعلام التابع لحكومة الوفاق، فإن عماري زايد أفاد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الثلاثاء، أقر زيادة بنسبة 20% خلال ميزانية الدولة للعام 2021م تخص مرتبات الموظفين والعاملين في القطاعات التي لا تتمتع بجداول خاصة والتي يعتبر قطاع التعليم أكبرها على مستوي الدولة، على حد زعمه.

وادعى “عماري زايد” أن زيادة الباب الأول بالقطاع تبلغ مليار وثلاثمائة مليون دينار وتستهدف كافة العاملين بالقطاع، مع المحافظة على العلاوت المعتمدة للقطاع سابقا كعلاوة الحصة وعلاوة التفتيش التي تم اعتمادها في مقترح ميزانية العام 2021م.

وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق المعلم واجبنا الأساسي رغم كل الظروف الاستثنائية والعمل على تخصيص الميزانيات المناسبة للقطاع في كل أبوابها الهدف الأساسي لكل العاملين بالوزارة، معتبرا هذه الخطوة إضافة جيدة لكافة العاملين بالقطاع الإداري بالدولة، على حد تعبيره.