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عماري زايد: الزيادة الجديدة للعاملين بقطاعات الحكومة تبلغ مليار وثلاثمائة مليون دينار

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد عماري زايد، وزير التعليم المكلف في «حكومة السراج» ونائب رئيس المجلس الرئاسي، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، المدرجة على قوائم الإرهاب، إن الزيادة المقترحة في الباب الأول للعاملين بالقطاع تصل إلى ما يقارب مليار وثلاثمائة مليون دينار، على حد قوله .

وبحسب مكتب التواصل والإعلام التابع لحكومة الوفاق، فإن عماري زايد أفاد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الثلاثاء، أقر زيادة بنسبة 20% خلال ميزانية الدولة للعام 2021م تخص مرتبات الموظفين والعاملين في القطاعات التي لا تتمتع بجداول خاصة والتي يعتبر قطاع التعليم أكبرها على مستوي الدولة، على حد زعمه.

وادعى “عماري زايد” أن زيادة الباب الأول بالقطاع تبلغ مليار وثلاثمائة مليون دينار وتستهدف كافة العاملين بالقطاع، مع المحافظة على العلاوت المعتمدة للقطاع سابقا كعلاوة الحصة وعلاوة التفتيش التي تم اعتمادها في مقترح ميزانية العام 2021م.

وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق المعلم واجبنا الأساسي رغم كل الظروف الاستثنائية والعمل على تخصيص الميزانيات المناسبة للقطاع في كل أبوابها الهدف الأساسي لكل العاملين بالوزارة، معتبرا هذه الخطوة إضافة جيدة لكافة العاملين بالقطاع الإداري بالدولة، على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مع احترامي وتقديري لادارًة للوفاق
    لو ان وزير التعليم فقط يتكلم حتى للاعلام لمهمامه كوزير مسءول عن التعليم والتوجيه التربوي بِما يخص التوجيه المنهجي والتعليمي والاصلاحات في هذا القطاع المهم لصد الشاءعات والاعلام الفاسد وتسيير العمل دون التطرق الى ميزانيات او الحديث عن الاموال في الإعلام – لان هذه تخصصات المراقبين في المحاسبات الاداريةً والقضاءية الشرعية التي لا تستثني اي مسءول او وزير او ناءب او ناءبة قاضي او اداري او ادارية او موظف او موظفة او عميد بلدية او حتى مواطن او مواطنة او جندي – يقوم باي اعمال فساد في حق الوطن باسم الحكومة الليبية .

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