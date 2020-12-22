«بوتين وماكرون» يبحثان التطورات على الساحة الليبية والتشاور بشأن وقف إطلاق النار

أفادت الرئاسة الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الليبية.

وأكد “الكرملين”، في بيان له، الثلاثاء، أن “بوتين وماكرون” تناولا خلال اتصال هاتفي ملف إقليم قره باغ الأذربيجاني إلى جانب التطورات في سوريا وليبيا وأوكرانيا والملف النووي الإيراني.

واتفق “بوتين وماكرون” على توحيد موقفهما بشأن الوضع في سوريا وليبيا، وعلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وتفعيل العملية السياسية بمشاركة جميع القوى.